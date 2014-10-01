Новий генсек НАТО не змінить політики Альянсу – польський експерт

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказала директор Європейської академії дипломатії Катажина Пісарська.

"Пан (Андерс Фог) Расмуссен був схильним говорити дуже щиро, прямим текстом та навіть емоційно на тему відносин з Росією в контексті України. Від Столтенберга можемо очікувати більш обережних висловлювань, але це не свідчить, що НАТО буде більш м'яким", - сказала вона.

За словами експерта, генсекретар Альянсу не визначає політику НАТО, це є прерогативою країн-членів, генсекретар виконує лише допоміжну функцію для втілення у життя досягнутих домовленостей.

Читайте такожБільше половини виборців хочуть вступу України до НАТО - опитування"Новий генеральний секретар НАТО Столтенберг точно є добрим вибором на час кризи, бо це людина консенсусу, яка зможе вислухати та знайти спільні точки для взаєморозуміння серед різних держав НАТО" - сказала Пісарська.

Вона зазначила, що Столтенберг на посаді голови уряду Норвегії мав значний досвід контактів з Росією, у тому числі негативний, зокрема у зв'язку з територіальними суперечками. "Він не лише знає Росію, але знає, що це буде великим викликом у геополітичному контексті, аби консолідувати країни НАТО і дати чітку відповідь, якою можна відлякати РФ у цьому новому геополітичному контексті", - сказала Пісарська.

Вона зауважила, що новий генсек Альянсу буде реалізовувати узгоджену на останньому саміті НАТО політику в контексті України, і двері для членства в цій організації для України залишатимуться відкритими. "Звичайно, ми не говоримо про членство у найближчі роки", - додала Пісарська.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні офіційно приступив до виконання своїх обов'язків новий генеральний секретар НАТО Столтенберг. Він замінив на цій посаді громадянина Данії Андерса Фог Рассмусена, який очолював Альянс із серпня 2009 року.