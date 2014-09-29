Расмуссен: політика Росії - найбільше розчарування за 5 років

Про це йдеться в авторській статті колишнього генсека НАТО, яку він опублікував в британській The Independent з нагоди завершення своєї каденції, передає "ЄвроПравда".

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"Моя перша промова на посаді генсека НАТО, у вересні 2009 року, була присвячена пошуку стратегічного партнерства з Росією. Я вважав, що є історична можливість для цього. Тому дії Росії є моїм найбільшим розчаруванням за 5 років", - йдеться в статті Андерса Фог Расмуссена.

Колишній генеральний секретар НАТО переконаний, що країни Заходу не погодяться прийняти спроби РФ змінити межі України.

Він окремо підкреслив, що агресією проти України Кремль продовжив серію порушень міжнародного права, яка розпочалася в Молдові та продовжилася в Грузії, а тепер - в Україні".

Він зазначив, що не очікує швидкого рішення "російської проблеми". "Поки Росія не змінить курс, неможливо буде вести з нею справи "як зазвичай". Я прогнозую, що відносини з Москвою будуть значною проблемою в найближчому майбутньому", - заявив він.

Колишній генсек НАТО додав також, що у зв'язку з політикою Москви Альянс тривалий час буде зберігати підвищену боєготовність у Східній Європі.