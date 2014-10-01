Столтенберг офіційно вступив на посаду генсека НАТО

У молоді роки Йенс Столтенберг рішуче виступав проти членства Норвегії в НАТО та політики США, протестуючи проти війни у В'єтнамі. Крім цього він різко критикував політику НАТО. Проте пізніше кардинально змінив свою точку зору - на посаді прем'єр-міністра Норвегії він активно підтримував різноманітні міжнародні операції НАТО. Норвегія брала участь у військових місіях в Афганістані та Лівії, повідомляє DW.DE.

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Йенс Солтенберг двічі очолював норвезький уряд - вперше - у 2000-2001 роках. Тоді 41-річний політик став наймолодшим главою уряду в історії країни. Потім він працював на цій посаді з 2005 по 2013 рік.

Сьогодні ж 55-річний Йенс Столтенберг офіційно переймає посаду генерального секретаря Альянсу від данця Андерса Фога Расмуссена, який очолював НАТО впродовж останніх п'яти років.

На цій посаді додатковою кваліфікацією Йенса Столтенберга вважається дипломатична майстерність у побудові відносин з Росією. "На новій посаді політик скоріш за все орієнтуватиметься на політично-цивільний, ніж військовий бік діяльності НАТО, вважає редактор найбільшої норвезької щоденної газети Aftenposten Гаральд Стангхелле. На думку журналіста, Йенс Столтенберг буде "більше секретарем, ніж генералом".

У будь-якому разі конфлікт з Росією вимагатиме від нового генсека НАТО застосування всіх дипломатичних умінь як усередині, так і за межами Альянсу.