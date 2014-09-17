Псковський депутат направив у прокуратуру список загиблих на Донбасі російських десантників

У переліку значаться імена 12 осіб, а також їх дата народження, приблизна дата смерті і місце поховання, повідомляє Дождь.

За даними депутата, вони загинули в період з 12 липня по 3 вересня. Шлосберг просить встановити імена та обставини загибелі всіх російських військових за останні місяці, а також з'ясувати, хто несе відповідальність за їх смерть.

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Нагадаємо, Лев Шлосберг є директором газети "Псковська губернія", яка стала першим російським ЗМІ, що опублікував інформацію про поховання двохпсковських десантників Леоніда Кічаткіна і Олександра Осіпова. У кінці серпня на Шлосберга було вчинено напад.