Псковський депутат направив у прокуратуру список загиблих на Донбасі російських десантників
Псковський депутат Лев Шлосберг направив головному військовому прокурору Сергію Фридинському листа зі списком російських десантників, які загинули за межами місць постійної дислокації їх військових підрозділів.
У переліку значаться імена 12 осіб, а також їх дата народження, приблизна дата смерті і місце поховання, повідомляє Дождь.
За даними депутата, вони загинули в період з 12 липня по 3 вересня. Шлосберг просить встановити імена та обставини загибелі всіх російських військових за останні місяці, а також з'ясувати, хто несе відповідальність за їх смерть.
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Нагадаємо, Лев Шлосберг є директором газети "Псковська губернія", яка стала першим російським ЗМІ, що опублікував інформацію про поховання двохпсковських десантників Леоніда Кічаткіна і Олександра Осіпова. У кінці серпня на Шлосберга було вчинено напад.
Шлосберг направил в прокуратуру список погибших российских десантников http://t.co/r0xrVgeuG1pic.twitter.com/G8B1vWrCNr
— Телеканал ДОЖДЬ (@tvrain) Вересень 16, 2014