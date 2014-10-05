На парламентських виборах у Латвії перемагає правляча коаліція

На парламентських виборах у Латвії, згідно з результатами підрахунку близько 95 відсотків голосів, загальну більшість отримують партії, що утворюють коаліційний правоцентристський уряд Лаймдоти Страуюми. Політичні сили "Єдність", "Союз "зелених" і селян та Рух за національну незалежність Латвії набрали разом майже 58 відсотків.

Такі дані оприлюднила виборча комісія вранці у неділю, 5 жовтня, повідомляє агентство dpa.

Поза тим, серед партій перше місце займає проросійська соціал-демократична партія "Згода", яка набрала 23 відсотки голосів.

Крім того, до латвійського Сейму проходять нещодавно створені партії "Латвії - від душі" з результатом 6,9 відсотка та "Об’єднання регіонів Латвії" - 6,5 відсотка голосів, зазначає Німецька хвиля.

Читайте такожУ Латвії заарештовано десятки мільйонів доларів Іванющенка й АрбузоваГолосування у Латвії відбулося в суботу, 4 жовтня, явка виборців на них склала близько 59 відсотків. Загалом на 100 місць у парламенті претендувало 13 партій і блоків.

Однією з головних тем нинішньої виборчої кампанії у цій країні Балтії стала агресивна політика Росії, її окупація Криму, збройне вторгнення на Схід України й загрози для безпеки в регіоні Центрально-Східної Європи, спричинені діями Кремля.