"Ісламська держава" може захопити місто на кордоні з Туреччиною - BBC

"Ісламська держава" (ІД) може незабаром захопити Кобане - ключове місто на сирійсько-турецькому кордоні. Про це представники влади міста повідомили BBC Україна.

Прапор ІД помітили над будівлею у східній частині міста.

Представник влади Ідріс Нассан підтвердив, що зараз ІД контролює стратегічний пагорб поблизу міста.

Інтенсивні бої поблизу міста тривають останні три дні. Сирійські курди намагаються захистити його.

Повітряні сили США завдають повітряних ударів по позиціях ІД, намагаючись призупинити їхній наступ.

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Командування США підтвердило, що повітряний удар знищив дві бойові позиції ІД на південь від Кобане.

Захоплення цього сирійського міста дасть ІД можливість суцільного контролю над довгою ділянкою сирійсько-турецького кордону.

В НАТО заявили, що захистять Туреччину.

За даними ЦРУ "Ісламська держава" має у своєму розпорядженні від 20 до 31 тисячі вояків у Іраку та Сирії.