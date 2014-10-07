Голова МЗС Польщі побажав Путіну припинити бути загрозою для світу

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це голова міністерства закордонних справ (МЗС) сказав в ефірі польського Radio Zet, відповідаючи на запитання, що б він побажав президенту Росії в день народження.

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"Щоб міг послухати і щоб був партнером для вільного світу, щоб люди, які відповідальні за долю світу, побачили в ньому партнера, а не тільки загрозу", - сказав дипломат.

За словами міністра, жителі Росії і надалі схильні довіряти своє життя одній людині, як це було, наприклад, з царем. "Мало що змінилося, і історія показує, що Росія не дивиться вперед, а тільки назад", - сказав Гжегож Схетина.