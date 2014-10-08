Лукашенко запропонував Туркменії спільно виробляти безпілотники

"Національна академія наук Білорусі веде переговори про можливості поставки до Туркменістану багатофункціональних безпілотних авіаційних комплексів. Ми готові не лише постачати, а й організувати в перспективі спільне виробництво безпілотників в Туркменістані", - сказав Лукашенко, зустрічаючись зі своїм туркменським колегою Гурбангули Бердимухамедовим.

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Про це повідомляє РИА Новости.

укашенко також запропонував постачати до Туркменії білоруські комбайни, пасажирські автобуси, вантажні вагони. За словами президента, нові перспективи співпраці відкриваються в гірничо-хімічної промисловості, транспортно-логістичній сфері, житловому будівництві, в сфері поставок до Туркменії будматеріалів.

На думку білоруського лідера, пілотним проектом в легкій промисловості могло б стати створення спільного підприємства з пошиття обмундирування для туркменських силових відомств.

Бердимухамедов прибув до Мінська з дводенним офіційним візитом.

Туркменія нарощує закупівлі білоруської дорожньо-будівельної та транспортної техніки. В цьому відношенні білоруські вантажівки змогли "потіснити" на туркменському ринку російські "КамАЗи", що займають тут провідні позиції.