Нобелівську премію з літератури отримав Патрік Модіано

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2014 року став французький письменник Патрік Модіано. Про це оголосив постійний секретар Шведської академії Петер Енглунд, пише ТАСС.

Літератор удостоєний нагороди "за мистецтво пам'яті, яким він пробудив найнеймовірніші людські долі і розкрив життєвий світ професії", - сказано в супровідному листі до Нобелівського комітету.

Нагадаємо, вчора назвали лауреатів Нобелівської премії з хімії 2014 року.