Чоловіка, що пікетував біля суду, де розглядатимуть справу Савченко, затримали

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, двоє поліцейських затримали чоловіка, який раніше тримав плакат "Надя - Жанна Д'арк".

Чоловік вигукував під час затримання "Слава Украине", "Вот оно, наше правосудие".

На даний момент до суду прибули адвокати Савченко - Марк Фейгін і Микола Полозов. Також тут знаходяться співробітники консульського відділу при посольстві України в РФ.

Журналістів до будівлі суду не пускають.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16.00 мск Басманний райсуд Москви розгляне скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи.

Читайте такожСавченко перевели із СІЗО до стаціонару для ускладнення доступу до правосуддя Водночас сьогодні, 13 жовтня, Савченко була доставлена в Москві до експертної установи для проходження стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, незважаючи на скаргу захисту щодо такої експертизи.

Адвокат Савченко Микола Полозов вважає, що його підзахисну перевели із СІЗО до стаціонару саме сьогодні, в день суду, навмисно, і цей прийом направлений на утруднення доступу до правосуддя.

Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом.

Із середини липня вона перебувала під арештом у воронізькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви.