Норвегія вводить обов'язкову військову повинність для жінок
17:10, 14 жовтня 2014Світ
0 0
У Норвегії прийнято закон про обов'язкову військову повинність для жінок.
У Норвегії вводять військову повинність для жінок / фото geoffreyroucourt.files.wordpress.com
Про це заявила міністр оборони країни Іна Марі Еріксен Серейде. "Це історичне рішення", - заявила глава міноборони, передає "Ехо Москви".
Читайте такожНорвегія готова сприяти українській інтеграції до НАТО
Нова норма почне діяти з 2015 року. Перші дівчата-призовники поповнять ряди норвезької армії влітку 2016 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter