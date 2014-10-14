Норвегія вводить обов'язкову військову повинність для жінок

17:10, 14 жовтня 2014
Світ
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У Норвегії прийнято закон про обов'язкову військову повинність для жінок.

В Норвегии вводят воинскую обязанность для женщин / фото geoffreyroucourt.files.wordpress.com

Про це заявила міністр оборони країни Іна Марі Еріксен Серейде. "Це історичне рішення", - заявила глава міноборони, передає "Ехо Москви".

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Нова норма почне діяти з 2015 року. Перші дівчата-призовники поповнять ряди норвезької армії влітку 2016 року.

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