Норвегія вводить обов'язкову військову повинність для жінок

У Норвегії прийнято закон про обов'язкову військову повинність для жінок.

Про це заявила міністр оборони країни Іна Марі Еріксен Серейде. "Це історичне рішення", - заявила глава міноборони, передає "Ехо Москви". Читайте такожНорвегія готова сприяти українській інтеграції до НАТО Нова норма почне діяти з 2015 року. Перші дівчата-призовники поповнять ряди норвезької армії влітку 2016 року.

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