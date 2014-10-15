Жертвами потужного тайфуну в Японії стали 4 людини, зруйновано житлові будинки (фоторепортаж)

Число жертв тайфуну "Вонгфонг" в Японії збільшилася до чотирьох осіб, 99 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, одна людина вважається зниклою без вісті, передає РИА Новости.

Двоє загиблих були виявлені у префектурі Ехіме напередодні, ще одна людина - у префектурі Нагоя, зазначає агентство Кіодо. У минулий понеділок стало також відомо про загибель 90-річного чоловіка.

Як повідомляє, у свою чергу, телеканал NHK, загальне число постраждалих в результаті удару стихії становить до теперішнього часу 99 осіб у 25 префектурах. Зниклим без вести вважається громадянин КНР, який разом з друзями ловив рибу і був змитий хвилею.

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Рекомендацію з евакуації було оголошено для 1,76 мільйона осіб. Увечері в понеділок Головне метеорологічне управління Японії оголосило штормове попередження майже на всій території країни - в 42 з 47 префектур у зв'язку зі зливами і шквалистим вітром. Частково зруйновано близько 50 житлових будинків у дев'яти префектурах, підтоплено близько півтисячі будівель.

Протягом останніх кількох днів японські авіакомпанії скасували 660 рейсів. Найбільша залізнична компанія південно-західного регіону Японії West Japan Railway Company вперше в історії заздалегідь оголосила про скасування руху 1200 поїздів на всіх 24 напрямках.

До ночі вівторка тайфун "Вонгфонг" ослаб до тропічного шторму, а потім повністю втратив свою силу. Незважаючи на це, у деяких регіонах зберігається підвищена небезпека обвалів і зсувів гірських лавин через рясні зливи, що випали майже на всій території країни.