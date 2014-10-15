Епідемія лихоманки Ебола виходить з-під контролю – ООН

Керівник місії з запобігання епідемії Еболи Ентоні Бенбері, виступаючи в Раді Безпеки ООН, заявив, що вірус поширюється швидше, ніж медики встигають приймати заходи, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За словами Бенбері, вірус "виграє гонку".

Крім того, вчора Президент США Барак Обама заявив, що світ докладає недостатньо зусиль, щоб стримати епідемію Еболи.

Читайте такожЧисло жертв лихоманки Ебола досягло майже 4,5 тис. осібЗа словами представників Білого дому, лідери великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та США обговорять в середу ситуацію щодо поширення смертельної хвороби в ході відео-конференції.

Як повідомлялося, для боротьби з лихоманкою Ебола в США будуть створені медичні "загони швидкого реагування".