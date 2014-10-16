У Раді Безпеки ООН відбулася ротація

У ході таємного голосування В Генеральній Асамблеї всесвітньої організації Іспанія, Ангола, Венесуела, Малайзія, Нова Зеландія стали новими членами Ради Безпеки ООН, пише ZN.UA.

Згідно з результатами, до складу РБ ООН на 2015-2016 роки були обрані Ангола (190 голосами), Венесуела (181 голосом), Малайзія (187 голосів), Нова Зеландія (145 голосів), Іспанія (132 голоси).

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Зазначимо, Іспанія сперечалася за місце в ООН з Туреччиною, яка набрала лише 60 голосів.

Зазначимо, новим членам Ради належить змінити Австралію, Аргентину, Люксембург, Республіку Корея і Руанду, які були обрані два роки тому.

До кінця 2015 року в Раді безпеки залишатимуться Йорданія, Литва, Нігерія, Чад і Чилі.