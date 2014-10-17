Експерт: Відсутність Копач на зустрічі Порошенка з Путіним свідчить про слабкість Польщі

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив аналітик Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей Шептицький.

"З перспективи Польщі - це негативна подія. Свідчить про те, що вплив Польщі на українські справи - ключовий напрямок польської політики - зменшується", - сказав він.

Експерт не виключив, що це може бути наслідком того, що польська влада сприймається як "занадто антиросійська" і "є слабшою, ніж собі уявляє".

За словами Шептицького, представники польського уряду будуть переконувати, що у відсутності Копач у сьогоднішніх розмовах в Мілані не було нічого особливого, адже такі зустрічі відбуваються у різних форматах. "Крім того, Копач не хотіла приєднуватися до формату, котрий був започаткований ще до того, як вона очолила уряд", - сказав експерт.

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Водночас він назвав неоднозначною відсутність Копач для України, зауваживши, що насправді цей факт міг сприяти досягненню компромісу з Російською Федерацією.

Як відомо, міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина говорив про можливість участі Копач у зустрічі президентів України та Росії в рамках саміту Європа-Азія в Мілані.

Прес-секретар польського прем'єра Івона Сулік сказала напередодні візиту Копач до Мілана, що голова уряду Польщі не планувала брати участь у переговорах Порошенка з Путіним, а лише провести двосторонню зустріч з президентом України.

Сьогодні відбулися переговори Порошенка з Путіним за участі лідерів Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції та керівників Євросоюзу, після яких відбулася додаткова зустріч у "нормандському форматі".

Польща традиційно займає більш радикальну позицію у питанні конфлікту на Донбасі, ніж інші держави ЄС, і добивається більш рішучої реакції Євросоюзу на дії Росії в Україні.