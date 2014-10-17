США почали прямі переговори з курдською самообороною

Про це повідомила речниця Держдепартаменту Джен Псакі, повідомляє Євроньюз.

Битва за Кобані, переважно населене курдами місто біля кордону з Туреччною, триває вже більше місяця.

Читайте такожУ Пентагоні готуються до можливої здачі Кобані джихадистамЗа даними Вашингтона, за середу і четвер, авіація США та союзників здійснила 14 рейдів біля Кобані, також відомого як Айн-аль-Араб.

Після цього наступ угруповання “Ісламська держава” на Кобані сповільнився.

Анкара курдським загонам самооборони у Сирії не допомагає, вважаючи їх сирійським крилом Робітничої партії Курдистану, яку вважає терористичною організацією.