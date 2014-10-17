США почали прямі переговори з курдською самообороною
20:18, 17 жовтня 2014Світ
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США вступили у прямі перемовини зі сирійською курдською партією “Демократичний союз” або PYD, військове крило якої обороняє сирійське місто Кобані від наступу угруповання “Ісламська держава”.
REUTERS
Про це повідомила речниця Держдепартаменту Джен Псакі, повідомляє Євроньюз.
Битва за Кобані, переважно населене курдами місто біля кордону з Туреччною, триває вже більше місяця.
Читайте такожУ Пентагоні готуються до можливої здачі Кобані джихадистамЗа даними Вашингтона, за середу і четвер, авіація США та союзників здійснила 14 рейдів біля Кобані, також відомого як Айн-аль-Араб.
Після цього наступ угруповання “Ісламська держава” на Кобані сповільнився.
Анкара курдським загонам самооборони у Сирії не допомагає, вважаючи їх сирійським крилом Робітничої партії Курдистану, яку вважає терористичною організацією.
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