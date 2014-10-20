Росія визнала існування таємного списку нев'їзних

Про це заявив постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов в ефірі телеканалу "Росія-24", передає ТАСС.

"Такий список дійсно існує, - сказав Чижов. - Ніщо не зобов'язує нас оприлюднювати його - ані російське законодавство, ані міжнародні зобов'язання. У міжнародній практиці стоп-листи, як правило, не публікуються".

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На думку російського дипломата, в даній ситуації "публікація такого списку лише послужила б ескалації напруженості навколо всієї української ситуації". "Ніхто в цей список не потрапив випадково. Про вище керівництво країн не йдеться", - заявив постпред.