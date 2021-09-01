Посол Афганістану назвав талібів терористами і заявив, що вони "нахабні і агресивні" і хочуть "поставити на коліна весь Афганістан".

Рух "Талібан" не піде на переговори з лідером Національного фронту опору афганській провінції Панджшер Ахмадом Масудом.

Таку думку висловив посол Афганістану в Таджикистані Мухаммад Зохір Агбар. За його словами, таліби хочуть знищити лідера опору.

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Посол Афганістану назвав талібів терористами і заявив, що вони "нахабні і агресивні" і хочуть "поставити на коліна весь Афганістан". "Таліби ніколи не підуть на переговори з ними (з лідерами опору.- ред.), вони не політики, а терористи... Вони не погоджуються ні на які умови на переговорах в Досі. Їхня мета - знищення лідерів опору, особливо Ахмада Масуда", - сказав дипломат в інтерв'ю "РИА Новости".

Раніше лідер опору говорив про готовність до діалогу з талібами. У Панджшері також знаходиться віце-президент Афганістану Амрулла Салех, який після втечі президента країни оголосив себе виконуючим його обов'язки.

Ситуація в Афганістані

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" 15 серпня взяли під контроль столицю Афганістану Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю.

Хто такий Ахмад Масуд - син "Панджшерського Лева"

Ахмад Масуд - син легендарного екс-міністра оборони Афганістану Ахмада Шаха Масуда. Прозваний Панджшерським левом" польовий командир був убитий терористами-смертниками з "Аль-Каїди" в 2001 році

Панджшер - єдина провінція, яка залишилася непідвладна "Талібану". Саме тут Ахмад Масуд закликав зібратися всіх, хто готовий чинити опір талібам.

Автор: Ірина Погоріла