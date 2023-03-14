Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило оцінку всієї банківської системи США зі стабільної до негативної. Таке рішення завдало серйозного удару банківському сектору, який знаходиться в кризі.
"Ми змінили наш прогноз щодо банківської системи США зі стабільного на негативний, щоб відобразити швидке погіршення операційного середовища після відтоку депозитів в Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank і Signature Bank (SNY), а також банкрутства SVB і SNY", - йдеться у звіті Moody's.
Відзначається, що ці кроки важливі, тому що вони можуть вплинути на кредитні рейтинги і, отже, на вартість запозичень для сектора. В агентстві вказали, що зроблені екстраординарні дії для підтримки постраждалих банків. Водночас у звіті говориться, що інші установи з нереалізованими збитками або незастрахованими вкладниками все ще можуть піддаватися ризику.
Федеральна резервна система США створила механізм, який гарантує, що установи, які стикаються з проблемами ліквідності, матимуть доступ до готівки. Міністерство фінансів США підтримало програму за допомогою коштів у розмірі 25 мільярдів доларів і пообіцяло, що вкладники з більш ніж 250 тисяч доларів в SVB і Signature отримають повний доступ до своїх коштів.
"Банки зі значними нереалізованими збитками з цінних паперів і з незастрахованими вкладниками з США можуть як і раніше бути більш чутливими до конкуренції вкладників або остаточної втечі, що негативно позначиться на фінансуванні, ліквідності, доходах і капіталі", - зазначено в звіті.
Очікується, що економіка США впаде в рецесію наприкінці 2023 року, що ще більше тисне на галузь.
Банкрутство банків у США - що відомо
11 березня Каліфорнійський регулятор оголосив банкрутом один з найбільших банків США Silicon Valley Bank. Згодом держоргани США закрили нью-йоркський Банк Signature Bank. При цьому кще кілька американських банків знаходяться в зоні ризику.
У свою чергу британський HSBC викупив британський підрозділ американського банку Silicon Valley Bank за символічний 1 фунт стерлінгів.
При цьому президент США Джо Байден назвав банківську систему своєї країни "безпечною". На тлі краху двох великих банків Silicon Valley Bank і Signature Bank він пообіцяв посилити регулювання.