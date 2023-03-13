Британський уряд провів вихідні, намагаючись продати банк, аби уникнути втручання влади для захисту вкладників.

Один з найбільших європейських банків, британський HSBC придбав британський підрозділ збанкрутілого американського банку Silicon Valley Bank за символічний 1 фунт стерлінгів.

Як повідомляє FT, придбання відбувалося у рамках угоди про порятунок, яку було укладено після нічних переговорів під керівництвом прем’єр-міністра Ріші Сунака та центральної банківської установи країни – Банку Англії.

Відтак SVB UK стане частиною відокремленого британського бізнесу HSBC. Виконавчий директор HSBC Ноель Квінн сказав, що придбання має "чудовий стратегічний сенс". Він додав, що угода "зміцнює комерційну банківську франшизу та покращує здатність [HSBC] обслуговувати інноваційні фірми, що швидко зростають, в тому числі в секторах технологій і медико-біологічних наук, у Великобританії та за кордоном".

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Джерела FT кажуть, що процес був "повністю конкурентний", крім HSBC були інші сторони, зацікавлені в придбанні постраждалого банку. Зокрема, британські банки OakNorth і Bank of London подавали заявки.

Банк Англії попереджав, що планує вивести британський банк у стан банкрутства після краху його материнської компанії. "Дочка" SVB має 6,7 мільярдів фунтів стерлінгів депозитів і 5,5 мільярдів фунтів стерлінгів кредитів, 3300 клієнтів, серед яких - стартапи, венчурні компанії та фонди.

Британський уряд провів вихідні, намагаючись продати SVB UK. Продаж SVB UK, який зрештою вдалося здійснити, дозволив уникнути втручання влади для захисту вкладників банку.

"Депозити будуть захищені, без підтримки платників податків. Я сказав учора, що ми будемо піклуватися про наш технологічний сектор, і ми терміново працювали, щоб виконати цю обіцянку", – прокоментував угоду канцлер скарбниці Джеремі Хант.

Закриття банків в США - Silicon Valley Bank і не тільки

Напередодні каліфорнійський регулятор оголосив банкрутом Silicon Valley Bank, який був одним з найбільших банків США. Його було передано під Управління Федеральної комісії зі страхування вкладів. Сьогодні, як запевнили американські чиновники, клієнти Silicon Valley Bank отримають доступ до своїх депозитів.

Згодом стало відомо, що державні органи регуляції в США закрили нью-йоркський банк Signature Bank. Він користувався популярністю серед власників криптовалюти. Це третє за величиною банкрутство в історії банківської справи США.

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