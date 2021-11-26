Протести відбуваються на підтримку працівників компанії, потерпілих через політику гіганта.

Активісти кліматичного руху Extinction Rebellion заблокували 13 складів Amazon і пунктів видачі замовлень у Британії та Європі.

Про це повідомляє The Mirror.

Протестувальники з 4:00 ранку блокують під’їзні шляхи до пунктів видачі замовлень, подекуди прив’язуючи себе до будівельної техніки. Проте дозволяють виїжджати працівникам, які повертаються додому з нічних змін.

Демонстранти вимагають покращення умов праці, визначення чітких екологічних зобов’язань й сплати Amazon справедливої частки податків.

"Акція спрямована на привернення уваги до експлуатуючої і руйнівної для довкілля ділової практики Amazon, ігнорування прав працівників в ім’я прибутку, а також проти марнотратства "чорної п’ятниці", – цитує EssexLive слова представника руху.

Такі ж акції проходять у США, Німеччині та Нідерландах.

У Extinction Rebellion зауважують, що компанія, попри свої обіцянки підтримувати екологічні ініціативи, продовжує лобіювати в американському уряді боротьбу з кліматичним законодавством.

Такі протести, кажуть у русі, покликані змусити глобального гіганта змінити свою "корпоративну практику, яка завдає багато збитків клімату".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська