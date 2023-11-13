70% виборців вважають, що економічна політика нинішнього президента США або нашкодила або не зробила ніякого впливу.

Тільки 14% американських виборців вважають, що їх матеріальне становище зараз краще, ніж у момент вступу Джо Байдена на посаду. Його економічна діяльність може похитнути перспективи нинішнього президента США на переобрання.

Видання Financial Times пише, що майже 70% виборців вважають, що економічна політика Байдена або зашкодила економіці США, або взагалі ніяк на неї не вплинула, в тому числі 33% опитаних заявили, що вважають, що політика президента "сильно зашкодила економіці". Лише 26% опитаних заявили, що його політика допомогла економіці

Аналогічне опитування, проведене для FT чотири роки тому, показало, що більшість американців вважають, що за президента Дональда Трампа їх матеріальне становище не покращилося, проте їх песимізм був менш вираженим. У листопаді 2019 року лише 35% виборців вважали, що за Трампа їх матеріальне становище покращилося, тоді як 31% заявили, що воно погіршилося.

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Результати нового опитування показали, що інфляція продовжує затьмарювати зусилля кампанії Байдена щодо переконання виборців у "байденоміці" - стратегії президента щодо омолодження промислового сектору країни та скасування багаторічної стагнації заробітної плати середнього класу.

На питання про те, що є джерелом їх найбільшого фінансового стресу, 82% респондентів відповіли, що зростання цін. Три чверті респондентів заявили, що зростання цін являє собою найбільш серйозну загрозу для економіки США в найближчі шість місяців

"Всі групи - демократи, республіканці і незалежні - називають зростання цін найбільшою економічною загрозою ... і найбільшим джерелом фінансового стресу. Це погана новина для Байдена, тим більше що до дня виборів він мало що зможе зробити, щоб змінити ситуацію", - зазначив професор Мічиганської школи Росса Ерік Гордон.

Зростання цін було постійною проблемою протягом трьох років перебування Байдена при владі, і хоча інфляція знизилася в порівнянні з торішнім річним піком в 9,1%, останні офіційні дані показують, що індекс споживчих цін у вересні виріс на 3,7% в порівнянні з тим же періодом минулого року, що значно перевищує ціль Федеральної резервної системи в 2%.

У відповідь на інфляційний тиск 65% виборців заявили, що вони скоротили витрати, не пов'язані з необхідністю, наприклад, на відпочинок або харчування, а 52% - на продукти харчування або інші предмети повсякденної необхідності.

Негативна думка про економічну діяльність Білого дому склалося попри рекордне зростання числа робочих місць і майже трирічну економічну експансію при Байдені. Політичні союзники президента вважають, що виборців ще можна переконати, оскільки передвиборна кампанія розгорається і все більше американців уважно вивчають його досягнення.

Більше половини респондентів - 52% - заявили, що чули "щось" або "нічого" про те, що президент робить для поліпшення економіки.

Вибори в США - останні новини

Нинішній президент США Джо Байден поступається в рейтингу своєму головному конткуренту на виборах Дональду Трампу в 5 з 6 ключових штатів.

Крім того, політичне становище Байдена може опинитися під загрозою через його реакцію на конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС. Його підхід схвалюють менше чверті молодих виборців.

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