Пентагон звернувся до автовиробників із пропозицією випускати зброю, - WSJ

За даними джерел, наразі тривають попередні та широкомасштабні переговори.

Пентагон звернувся до автовиробників із проханням збільшити випуск зброї.

Про це повідомляє видання Wall Street Journal (WSJ). Зокрема, високопоставлені представники Пентагону провели переговори щодо виробництва зброї та інших військових товарів з топ-менеджерами таких компаній, як General Motors і Ford Motor, повідомляє WSJ з посиланням на джерела, обізнані з ходом обговорень.

За даними видання, попередні та широкомасштабні переговори, що розпочалися ще до війни в Ірані, відбуваються на тлі прагнення адміністрації президента США Дональда Трампа до того, щоб автовиробники та інші виробники зайняли більш серйозне місце у випуску зброї.

Представники Пентагону повідомили виданню, що автовиробники можуть стати в нагоді для підтримки традиційних оборонних підрядників, і поцікавилися, чи можуть ці компанії швидко перейти на оборонні замовлення.

Представник Пентагону заявив Reuters, що "прихильні швидкому розширенню оборонно-промислової бази за рахунок використання всіх доступних комерційних рішень і технологій, щоб забезпечити американським військовим вирішальну перевагу".

З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році та військових операцій Ізраїлю в Газі США скоротили свої запаси озброєння, включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети.

У зв'язку з цим нещодавно Трамп запросив значне збільшення військового бюджету на $500 млрд, до $1,5 трлн, на тлі війни США проти Ірану.

