При цьому США збережуть можливість здійснювати цільові контртерористичні операції в Сомалі І зможуть отримувати попередження про загрози країні.

Президент США Дональд Трамп розпорядився вивести майже всі війська США з Сомалі до початку 2021 року.

Читайте такожРосія планує побудувати військову базу у Сомалі-ЗМІПро це повідомляється на сайті Пентагону. Частину військ перебазують за межі Східної Африки, іншу частину - в сусідні з Сомалі країни.

"США не йдуть і не залишають Африку. Це не є зміною в політиці США, ми продовжимо боротися з екстремістськими організаціями, які проповідують насильство, які можуть загрожувати нашій країні, і в той же час підтримувати нашу стратегічну перевагу в конкуренції великих держав", - сказано в заяві Пентагону, передає kommersant.

При цьому США збережуть можливість здійснювати цільові контртерористичні операції в Сомалі І зможуть отримувати попередження про загрози країні.

Американські військові в Сомалі

За інформацією The Wall Street Journal, у Сомалі знаходяться близько 700 американських військових. Частину з них перекинуть на бази в Кенії і Джибуті.

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Автор: УНІАН