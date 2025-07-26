Літак Ан-24 був випущений 1976 року, при цьому сертифікат його льотної придатності було продовжено до 2036 року,

Літак Ан-24, який розбився в Росії з десятками пасажирів на борту, до цього неодноразово отримував ушкодження і відмову обладнання, і це показує реальний стан російського авіапарку.

Як пише Business Insider, російські ЗМІ повідомили, що пасажирський літак Ан-24 було випущено 1976 року, тобто йому було 49 років. Водночас 2021 року сертифікат льотної придатності цього Ан-24 було продовжено до 2036 року, що дало б йому змогу виконувати пасажирські перевезення до 60 років.

При цьому видання зазначає, що, для порівняння, великі міжнародні та американські авіакомпанії зазвичай виводять з експлуатації літаки, чий вік становить понад 35 років.

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Водночас російські ЗМІ також повідомили, що Ан-24, який зазнав аварії, отримував ушкодження і відмови обладнання щонайменше тричі за останні сім років.

"За даними ТАСС, у 2018 році літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і зачепив лівим крилом блискавковідвід. У 2019 році літак також повернувся в аеропорт після відмови генератора, а в травні 2025 року повідомлялося про збої в роботі однієї з радіостанцій на злітно-посадковій смузі", - пише BI.

Катастрофа Ан-24

У РФ розбився літак Ан-24, на борту якого було понад 40 пасажирів, зокрема діти, і 6 членів екіпажу. Літак виконував рейс Хабаровськ-Благовєщенськ-Тінда, готувався до посадки, але не зміг приземлитися з першого разу, після чого пішов на друге коло. Згодом Ан-24 виявлено на схилі гори за 15 км від Тинди у важкодоступній місцевості. Попередньо, всі, хто був на борту, загинули.

Як зазначає авіаційний експерт Валерій Романенко, ця авіакатастрофа, ймовірно, не була випадковою. Він наголосив, що ці літаки дуже старі, росіяни не можуть їх ремонтувати і тому кількість таких аварій збільшуватиметься.

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