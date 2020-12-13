Ймовірною причиною смерті гітариста став інфаркт.

Гітарист і вокаліст російської рок-групи «Воскресение» Андрій Сапунов помер у віці 64 років.

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Про це повідомляє "РБК", посилаючись на прес-аташе групи Нонну Абрамову.

«На превеликий жаль, це правда, наскільки я розумію, це був інфаркт. Зараз поки збираємо інформацію", - сказала вона журналістам.

Сапунов грав у групі "Воскресение" від самого моменту її заснування в 1979 році і до 2016 року (не рахуючи періоду розпаду в 1982-1994 роках). Крім того грав у кількох інших групах і в сольному проекті.

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Автор: Дмитро Захаров