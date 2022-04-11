Путін розпочав масові репресії проти офіцерів ФСБ за провал в Україні.

Ідеолога "русской весны", екс-помічника Путіна Владислава Суркова арештували.

Про це у Facebook повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Пономарьов посилається на свої джерела у російських спецслужбах: "Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Зараз проходять слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року".

Сурков, нагадує Пономарьов, дуже добре поінформований з ситуацією в ОРДЛО і має багато зв’язків серед російських "ветеранів Донбасу".

Водночас Сурков також близький до глави Чечні Рамзана Кадирова.

Раніше розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв підтвердив масові репресії проти офіцерів ФСБ за провал в Україні.

Після двох тижнів війни в Україні Путін почав репресії проти так званої 5-ї Служби ФСБ (курирує зв'язки із зарубіжними партнерами).

ЗМІ писали, що керівництво служби - генерал Бєсєда і його заступник – відправлені під домашній арешт. Серед причин називають нецільове використання коштів, виділених на операції, а також погану розвідувальну інформацію.

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