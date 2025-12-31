Україна назвала звинувачення фейком, спрямованим на тиск на США та виправдання нових ударів.

Українська влада намагається мінімізувати дипломатичні наслідки заяв Росії про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію правителя РФ Володимира Путіна на озері Валдай. У Києві назвали ці твердження брехнею, спрямованою на саботаж переговорів зі Сполученими Штатами, пише Financial Times.

У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що 91 український далекобійний безпілотник був спрямований на президентську резиденцію у Новгородській області. Жодних доказів цих слів Москва не надала.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок заявив журналістам у голосовому повідомленні, що інформація про удар по резиденції Путіна є фейком.

"Нібито удари по резиденції Путіна на Валдаї – це фейк. Ніхто її не атакував", – сказав Зеленський.

Він припустив, що ці звинувачення можуть бути спробою вплинути на позицію Вашингтона щодо санкцій проти Росії, а також реакцією Москви на "досить успішний діалог" між українською та американською сторонами, кульмінацією якого стала зустріч у резиденції президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

За словами Зеленського, українська переговорна команда детально обговорила ситуацію з американськими партнерами.

"Наші партнери завжди можуть перевірити, що це був фейк, завдяки своїм технічним можливостям", – додав він.

Спростування Києва набули особливої актуальності після заяви Трампа, який повідомив, що чув про ймовірний напад безпосередньо від Путіна і був "дуже розлючений".

Водночас прем’єр-міністри Індії та Пакистану, а також МЗС Об’єднаних Арабських Еміратів висловили солідарність з Росією. В ОАЕ назвали повідомлення про атаку "жахливими".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ розчарований позицією цих країн.

"Минув майже день, а Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням. І не надасть, бо їх не існує", – наголосив він.

Один з українських чиновників, обізнаний із переговорним процесом, зазначив, що ці заяви мають на меті виправдати продовження російських ударів навіть під час мирних переговорів та "підштовхнути американців до негативних емоцій" щодо Зеленського.

Кому вигідна історія з "атакою"

Незалежно підтвердити факт атаки наразі неможливо. Міністерство оборони РФ раніше повідомляло про знищення 18 безпілотників у регіоні, однак не згадувало про удар по резиденції Валдай до заяви Лаврова.

Українські сили регулярно здійснюють далекобійні удари по території Росії, але останніми місяцями вони майже повністю зосереджувалися на енергетичній інфраструктурі – нафтопереробних заводах і терміналах.

Голова місії України при НАТО Альона Гетьманчук вважає, що Москва намагається "вбити клин" між Трампом і Зеленським, а також переглянути формат переговорів.

"Путін від самого початку прагнув домовлятися напряму з американським президентом – без реального залучення України та європейських партнерів", – зазначила вона.

Після цих звинувачень Путін, за словами його радника Юрія Ушакова, повідомив Трампу, що Москва "перегляне свою позицію" щодо переговорів з Києвом, і попередив, що ймовірний напад "не залишиться без відповіді".

Зеленський, своєю чергою, не виключив, що російська риторика використовується для підготовки нових ударів по урядових будівлях України. У вересні Росія вже завдала масштабного дроново-ракетного удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві.

"Атака" на резиденцію Путіна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США Москва звинуватила Україну в нібито атаці БПЛА на резиденцію Путіна в Новгородській області.

Водночас Зеленський назвав ці заяви брехнею і заявив, що РФ готує виправдання для ударів по державних будівлях у Києві.

Лише сьогодні, через три доби після "атаки", у Міністерстві оборони РФ вперше показали "докази" нібито українського нападу на резиденцію на Валдаї.

