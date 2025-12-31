У РФ показали збитий дрон, який нібито атакував резиденцію Путіна

РФ уперше показала докази - через 3 дні після ймовірної атаки.

У Міністерстві оборони РФ вперше показали "докази" нібито української атаки на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї - через 3 дні після удару.

Так, у Міноборони країни-агресора показали відео нібито збитого під час атаки українського дрона "Чаклун-В". Варто зазначити, що ЗСУ використовують ці дрони з оціночною дальністю польоту до 700 кілометрів для ударів по об'єктах у тилу РФ. Зокрема, на початку року вони атакували Смоленський авіазавод.

У Міноборони РФ також показали карту з траєкторіями руху безпілотників.

У Росії заявили, що атака почалася близько 19-ї години 28-го грудня, із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу, з територій Сумської та Чернігівської областей.

Заявляється, що російські військові нібито збили 91 запущений безпілотник. При цьому 41 апарат нібито було знищено в Новгородській області, де розташована резиденція Путіна. Решта - у Смоленській і Брянській областях.

"Побудова удару, кількість задіяних засобів повітряного нападу та їхні дії з південного, південно-західного і західного напрямків безпосередньо в район резиденції президента Росії в Новгородській області однозначно підтверджують, що атака була цілеспрямованою, ретельно спланованою та носила ешелонований характер", - заявили в РФ.

При цьому стверджується, що жодних постраждалих і руйнувань на території РФ немає.

Атака на Валдай - що відомо

29 грудня Москва звинуватила Україну в нібито атаці БПЛА на резиденцію Путіна в Новгородській області. У Росії заявили, що Україна нібито хоче зірвати мирні переговори і пригрозили "посилити свою позицію".

Коментуючи цю атаку, президент Володимир Зеленський назвав її брехнею і заявив, що РФ готує виправдання для ударів по державних будівлях у Києві.

При цьому експерти зазначають, що передбачуваний удар суперечить "розумній" тактиці України в атаках безпілотників.

