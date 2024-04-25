За його словами, тепер партнери не вимагають від України не бити по території РФ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі загрози Росії Москва застосує весь свій арсенал зброї.

Під час виступу на VII Всебілоруських народних зборах він звинуватив Сполучені Штати Америки у спробі послабити Росію та перевантажити Європу, щоб "розбиратися сам на сам із Китаєм" у Тихому океані. "Будь-яке необережне слово або рух і може початися відкрите збройне протистояння, аж до застосування ядерної зброї", - заявив він.

Також Лукашенко згадав передачу Україні американських балістичних ракет ATACMS "без умов". За його словами, раніше Україні забороняли бити ними по території Росії, "частково в Білорусі", а тепер такої заборони немає.

"І якщо ситуація складеться загрозливо - перш за все, чого вони хочуть для внутрішньої ситуації в Росії, Росія застосує весь арсенал, яким вона володіє. Це буде апокаліпсис. Для цього все готово", - додав він.

Також Лукашенко заявив, що після розпаду СРСР на території Білорусі перебувала найсучасніша на той час стратегічна ядерна зброя, яка тепер залишається на озброєнні в Росії: "Була розміщена, і я її бачив, як я говорив, обіймався з ядерною боєголовкою стратегічного призначення".

ATACMS для України: що відомо

Нагадаємо, Палата представників США і Сенат схвалили законопроєкт про допомогу Україні на загальну суму 60,8 млрд доларів. 24 квітня документ підписав Джо Байден.

Відомо, що в пакет допомоги увійдуть ракети ATACMS. Водночас у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що їх уже поставляли Україні, але таємно.

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