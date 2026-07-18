Дрони розбомбили нафтобазу та найбільший логістичний центр під Москвою

Москву масово атакували безпілотники, а в Тамбовській області спалахнув один з найбільший за обсягом обробки замовлень логістичний центр в РФ.

У ніч на 18 липня українські безпілотники атакували низку російських міст, серед яких є й Москва, на підльоті до якої нібито збили вже 55 дронів.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у соцмережах. Однак, як завжди, він не повідомив про пошкодження та постраждалих. Про них повідомили соцмережі. Так, під ранок дрони завдали удару по нафтобазі в Ногінську за 50 км від російської столиці. Під удар, ймовірно, потрапила нафтобаза, що належить компанії "Мостранснефть".

У Москві закрито аеропорт "Жуковський".

Відео дня

А у Володимирі дрон влучив у багатоповерховий будинок, внаслідок чого в одній із квартир спалахнула пожежа, повідомив губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв.

За його даними, нібито постраждалих немає.

Українські Telegram-канали опублікували відео, на яких видно, що дрон попав у квартиру на останньому поверсі багатоповерхового будинку, в якій спалахнула пожежа.

Але найсерйозніші наслідки атаки зафіксовані в місті Котовськ Тамбовської області, де 7 співробітників логістичного центру-складу Wildberries загинули під час атаки дронів, повідомив губернатор регіону Євген Первишов.

За попередніми даними, 24 людини отримали поранення, їх госпіталізували.

Гасіння пожежі на об’єкті триває, заявив Первишов.

Також у Московській області палає логістичний комплекс Wildberries в Електросталі. Він є одним із найбільших об’єктів у мережі компанії.

Зазначимо, що компанія Wildberries, найбільший російський маркетплейс і онлайн-рітейлер.

У тимчасово окупованому Криму теж було гучно. Там пролунав вибух біля Балаклавської ТЕС у Севастополі. Щонайменше 20 вибухів пролунало в районі гарнізону "Гвардійське". Також сталися вибухи у Феодосії, Керчі та Гениці.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, українські удари по окупованому Криму та по території Росії суттєво розширилися і завдають критичної шкоди військовій та енергетичній інфраструктурі. Сили оборони України регулярно застосовують далекобійні дрони та ракетне озброєння для ураження цілей у глибокому тилу ворога.

За даними аналітиків ACLED, лише за один місяць (червень) було зафіксовано понад 100 атак глибоко в межах території Росії. Незважаючи на заяви Міноборони РФ про перехоплення сотень безпілотників, значна частина українських дронів успішно прориває російську протиповітряну оборону й досягає цілей.

Вас також можуть зацікавити такі новини: