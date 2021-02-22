Причини аварії поки не встановлені / фото REUTERS

У столиці Нігерії Абуджі розбився військовий літак, загинули шестеро військовослужбовців.

Читайте такожБайден запевняє, що США захищатимуть усіх союзників по НАТОЯк повідомляє агентство "Анадолу", легкий турбогвинтовий літак розбився неподалік від аеропорту Ннамді Азікве.

Причини катастрофи поки що не встановлено.

Пожежники працювали на місці катастрофи.

Міністр авіації Нігерії Хаді Сірика написав в Twitter, що літак King Air впав у безпосередній близькості від злітно-посадкової смуги.

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Автор: Вікторія Токарєва