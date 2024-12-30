Канцлер зауважив, що інцидент має бути повністю розслідувано.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував авіакатастрофу пасажирського літака компанії AZAL, який виконував рейс із Баку до Грозного і розбився у Казахстані.

За його словами, катастрофа є ще одним свідченням того, що жорстока війна Росії проти України зачіпає все більше і більше невинних людей. Таку заяву він зробив у дописі в соцмережі Х.

"Жорстока війна Росії проти України зачіпає все більше і більше невинних людей – навіть за межами України. Про це свідчить авіакатастрофа в Актау, яка має бути повністю розслідувана. Ми думаємо про сім'ї загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим", – написав німецький канцлер.

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Авіакатастрофа в Казахстані

25 грудня 2024 року в Казахстані, в місті Актау впав пасажирський літак. Він виконував рейс із Баку до Грозного. У катастрофі загинули 38 людей, вижили 29.

За лічені години після катастрофи зʼявилися відео уламків літака, на яких видно пошкодження фюзеляжу, характерні для тих, що залишають ракети ППО. Тож експерти заявили, що борт могли збити російським ЗРК. В той час у Грозному також працювали засоби РЕБ, тож пілоти фактично керували літаком наосліп.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв офіційно заявив, що літак було збито з землі. Він наголосив, що російську версію про зіткнення з птахами перекреслив той факт, що фюзеляж літака весь був у пробоїнах.

"Одним з моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це, звісно, ​​нікому не приносить честі", – сказав Алієв.

Він додав, що Росія мала би визнати свою провину і вибачитися за інцидент, однак від Москви не було чути нічого, крім "маячних версій" про причини катастрофи.

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