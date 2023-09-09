Жертвою нападу стали члени екіпажу одного з літаків компанії British Airways.

Компанія British Airways була змушена скасувати рейс з Ріо-де-Жанейро до Лондона через те, що двох пілотів пограбували бразильскі бандити під час їхнього відпочинку між рейсами. Як повідомляє The Sun, керівництво авіакомпанії було змушено скасували рейс, оскільки два пілоти були занадто травмовані, щоб працювати.

"Це було страшно, і вони були вдячні, що залишилися живими. Обом довелося заявити в поліцію, і, зрозуміло, вони були занадто засмучені, щоб працювати", – розповіли журналістам джерела в авіакомпанії.

Як дізналися журналісти The Daily Mail, напад стався незабаром після того, як таксист, що віз пілотів до готелю, висадив британців посеред кримінального району.

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"Члени екіпажу раніше вийшли з таксі після суперечки з водієм про вартість проїзду. За лічені хвилини після того, як вони вийшли з таксі, щоб взяти інший автомобіль, їх пограбували", – пише видання.

Через цей інцидент усіх пасажирів рейсу, яким мали керувати постраждалі пілоти, довелося попередити про зміну в розкладі. Самі ж пілоти згодом полетіли додому в Британію вже в якості звичайних пасажирів.

Незвичні пограбування

Як писав УНІАН, нещодавно в аеропорту Барселони у російських туристів вкрали валізу і сумку з ювелірними виробами і годинниками на суму понад 8 мільйонів євро. Місцеві ЗМІ назвали пограбування історичним.

Також ми розповідали, що у Швейцарії альпіністи пограбували скриньку для пожертв, яка була розташована на висоті понад 2 км. Для того, щоб дістатись скриньки злодії перетнули ущелини на вузьких сталевих тросах – цей скелелазний маршрут є одним із найскладніших маршрутів на перевалі Геммі.

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