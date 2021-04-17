Австрія не грає роль посередника, але знаходиться в контакті з російською та американською стороною.

Австрія зацікавлена в тому, щоб президенти США і Росії провели зустріч у Відні.

Про це повідомив канцлер Австрії Себастьян Курц у відеоінтерв'ю німецькому порталу ThePioneer.

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"Для всього світу, для всієї Європи буде добре, якщо відбудеться така зустріч. Неважливо, де вона пройде. Зрозуміло, якщо вона пройде в Австрії, у Відні, то для нас це буде великою честю", - сказав Курц.

Він додав, що Австрія не грає роль посередника, але знаходиться в контакті з російською та американською стороною.

"Якщо дійсно така зустріч відбудеться, яку ми вважаємо правильною і яку ініціював Джо Байден, а я вважаю, що це завжди правильний шлях - діалог завжди кращий для всіх учасників, ніж щось інше - то ми б тоді були надзвичайно раді, якщо це все відбудеться в Австрії", - додав він.

Що цьому передувало

13 квітня 2021 року Джо Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, в якій обговорив ймовірну причетність Москви до втручання у вибори в США.

Бесіда відбулася за ініціативи американської сторони.

Крім того, Вашингтон запропонував організувати зустріч двох президентів в одній з європейських країн.

15 квітня 2021 року Джо Байден ввів нові антиросійські санкції.

16 квітня 2021 року Росія оголосила про контрзаходи, спрямовані, перш за все, на роботу американської дипмісії в Москві.

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Автор: Олена Коваленко