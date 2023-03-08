Лідери держав обговорили збройову підтримку Києва.

Президенти США Джо Байден та Франції Еммануель Макрон обговорили майбутню допомогу Україні.

Як йдеться у повідомленні Білого дому, у контексті підтримки України, глави держав обговорили їхнє зобов'язання продовжувати надавати Україні зброю та "покласти на Росію відповідальність за її агресію".

Крім того, лідери країн поговорили про спільні зусилля з протидії викликам, які Китай "кидає заснованому на правилах міжнародному порядку".

Відео дня

Загрози з боку Китаю

5 березня на зустрічі з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив стурбованість з приводу того, що Китай може надавати летальну зброю Росії. При цьому в США запевнили, що досить чітко попередили Китай про наслідки в разі поставок зброї Росії.

7 березня голова Китаю Сі Цзіньпін вперше публічно виступив з різкою критикою в бік США і звинуватив Вашингтон в організації "кампанії з придушення Китаю". "Західні країни на чолі зі США чинять проти нас всебічне стримування, оточення і придушення, що створює безпрецедентно серйозні виклики для розвитку нашої країни", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: