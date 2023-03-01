Лідер Китаю висловив свої перші зауваження щодо України після публікації китайського документа про припинення війни.

Самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко в середу прибув до Пекіна з державним візитом і заявив, що підтримує план Китаю щодо встановлення миру в Україні.

Китай пообіцяв зміцнювати торговельні зв'язки з Білоруссю, незважаючи на посилення західних санкцій проти близького союзника Росії, пише видання Politico.

Лукашенко в Китаї користувався високопоставленим статусом. На його честь Народно-визвольна армія Китаю влаштувала салют з 21 гармати на площі Тяньаньмень.

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"Китайсько-білоруська дружба непорушно сильна. Китай і Білорусь є спільними гарантами міжнародної справедливості", - сказав Сі Цзіньпін.

Лукашенко, економіка якого сильно постраждала від санкцій, введених Заходом за його роль у сприянні війні Путіна, отримав від Сі нові обіцянки про подальші інвестиції в Білорусь.

"Буде розширено торговельно-економічне співробітництво, буде повністю побудований китайсько-білоруський індустріальний парк", - сказав Сі Лукашенку.

Під час візиту Лукашенка дві країни підписали двосторонні угоди про торгівлю, промисловість, сільське господарство, митницю, технології, охорону здоров'я, туризм, спорт та регіональне співробітництво.

Лукашенко заявив, що "повністю підтримує"документ з викладенням позиції Китаю щодо врегулювання "української кризи", оприлюднений минулого тижня.

Сі також висловив свої перші зауваження по Україні після публікації цього документа.

"Основою позиції Китаю є сприяння миру і полегшення переговорів. Вкрай важливо дотримуватися напрямку політичного врегулювання, відмовитися від усього менталітету холодної війни, поважати законні інтереси безпеки всіх країн і побудувати збалансовану, ефективну і стійку архітектуру європейської безпеки", - сказав глава Китаю.

За його словами, Росія і Україна повинні робити речі, які допоможуть припинити вогонь і війну і вирішити кризу мирним шляхом.

Він також звинуватив "деякі країни" в "політизації та інструменталізації світової економіки" під час "української кризи", закликавши їх "щиро зробити [кроки], що сприяють припиненню вогню і мирному вирішенню."

Візит Лукашенка до Китаю: деталі

Лукашенко прилетів до Китаю 28 лютого: його поїздка повинна тривати три дні. Він дістався до Пекіна на офіційний візит використовуючи американський літак.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він сильно цінує співпрацю Пекіна і Мінська.