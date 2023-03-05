При цьому у Байдена заявили, що вже попередили Китай про небажаність такого розвитку подій.

На зустрічі з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив стурбованість з приводу того, що Китай може надавати летальну зброю Росії.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки". На думку Шольца, краще б Китай зосередився на тому, щоб переконати Росію вивести війська з України, оскільки вторгнення, перш за все - незаконне. Але що стосується економічної практики, то це, як зазначив Кірбі, суверенні рішення, які канцлер повинен ухвалювати від імені німецького народу.

При цьому Кірбі нагадав, що держсекретар Ентоні Блінкен в бесіді з китайським колегою вже попередив, що США не хочуть, щоб Китай надавав будь-яку зброю росіянам. "Вони цього не зробили, хоча і питання з повістки теж не зняли. Ми були дуже відверті щодо того, що у цього кроку будуть свої наслідки. Очевидно, що цей крок завдасть удару по становищу Китаю в міжнародному співтоваристві", - сказав Кірбі.

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Він підкреслив, що Китаю належить зробити вибір - чи дійсно він хоче стати на бік президента Росії Путіна, чи дійсно він хоче допомогти йому "у вбивстві невинних українців".

"Саме так виглядав би подібний крок. І якщо Китай піклується про свою міжнародну репутацію, можна було б припустити, що він вважатиме це не відповідним своїм інтересам", - висловив думку Кірбі.

Він підкреслив, що важливо публічно поділитися побоюваннями про те, що Китай може рухатися в цьому напрямку. "Президенту Сі Цзіньпіну належить зробити вибір. І ми настійно закликали його зробити правильний вибір, не полегшувати Путіну вбивство невинних українців", - пояснив Кірбі.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

З самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада Китаю зберігала нейтралітет і ніяк не висловлювала свою позицію. При цьому влітку минулого року на саміті ШОС за участю президента РФ Володимира Путіна лідери Китаю та Індії заявили про неприйнятність ядерних погроз і продовження війни.

А 24 лютого Китай раптово представив свій план миру в Україні. Він складається з 12 пунктів, проте в ньому немає згадки про виведення російських військ з України.

Китайський мирний план розкритикували як в Україні, так і в США і Європі.

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