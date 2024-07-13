Зазначається, що такий дозвіл може допомогти й самому Байдену під час виборчої гонки.

Президент України Володимир Зеленський покинув саміт НАТО у Вашингтоні з купою хороших новин, однак Байден не надав Україні найголовнішого – дозволу бити вглиб території РФ. Таку думку висловив колумність Джош Рогін в колонці для The Washington Post.

Він зазначив, що таким обережним ставленням Байден дає Путіну час, оскільки наразі Кремль очікує, що після виборів у США та приходу до влади Трампа, політика Вашингтону щодо війни в Україні зміниться.

На думку аналітика, подібний дозвіл дав би Україні перевагу над Росією і своєю чергою покращив би політичні перспективи самого Байдена. Рогін відзначає, що адміністрація Байдена працює за знайомою схемою: Білий дім виступає проти надання Україні певного озброєння чи засобу, а після місяців тиску змінює свою думку.

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"Кожного разу офіційні особи США попереджають про розпалювання Третьої світової війни — звісно, ​​це обґрунтоване занепокоєння — але досі щоразу погрози Путіна виявлялися блефом", – пише Рогін.

Колумність також відзначив аргументацію Байдена щодо такого рішення – зокрема стосовно того, що умовні удари України по Москві ніяк не вплинуть на хід бойових дій. Однак, відзначає оглядач, приклад Байдена недоречний, адже Україна не просить дозволу на удари по Москві. Натомість, Київ хоче отримати можливість вражати російські аеродроми в радіусі 500 кілометрів, аби захистити як цивільне населення від ракетних ударів, так і військових від російських КАБів.

"Якщо наступного року адміністрація Трампа таки спробує тиснути на Україну до переговорів з Росією, рука України має бути якомога сильнішою. Лише з цієї причини команда Байдена тепер має дати Києву довший повідок для дій. Зняття обмежень щодо України також врятувало б життя — і мало б політичний сенс. Байден любить говорити, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки потрібно". Реальність, як він, Зеленський і Путін знають, полягає в тому, що у нього може залишитися лише шість місяців, щоб виконати цю обіцянку", – підсумував Рогін.

Дозвіл на удари американською зброєю по території РФ

Напередодні Байден пояснив, чому не дозволяє ЗСУ бити по Росії американською зброєю. За його словами, він та очільники оборонних і безпекових відомств країни здійснюють щоденну координацію дій щодо України й не бачать необхідності ударів вглиб Росії американською далекобійною зброєю.

Розбіжності стосовно дозволу Україні на застосування своєї зброї є й у Великій Британії. На думку британського політолога Тараса Кузьо, відповідне питання вирішує уряд країни — Збройні сили Британії перебувають під контролем політиків, а тому ключове рішення залежить від прем'єра, а не військових.

На думку Defense News, частковий дозвіл США на удари по території РФ вже змінив війну. Однак, за словами експертів, цього недостатньо для України.

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