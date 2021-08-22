В рамках програми буде задіяно майже 20 комерційних літаків п'яти авіакомпаній.

Адміністрація президента Джо Байдена потенційно може змусити американські авіалінії допомогти з транспортуванням десятків тисяч афганських евакуйованих, оскільки американські військові щосили намагаються впоратися з напливом людей після захоплення Афганістану талібами.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації.

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"Щоб допомогти з транспортуванням афганських евакуйованих... в рамках програми долучать майже 20 комерційних літаків п'яти авіакомпаній для перевезення евакуйованих з баз в регіоні", - цитує видання чиновника з Адміністрації.

Зазначається, що інший високопоставлений чиновник повідомив, що комерційні літаки не літатимуть до Афганістану, а допомагатимуть перевозити афганців з місць, куди вони були доставлені після евакуації з країни, включаючи бази США в Катарі, Бахрейні та Німеччині.

"Офіційні особи США в п'ятницю оголосили про різке збільшення числа країн, які будуть допомагати американцям транзитом або тимчасово приймати афганців, включаючи Німеччину, де перший евакуаційний рейс у складі близько 350 осіб прибув на авіабазу Рамштайн", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за даними представника уряду, комерційні літаки необхідні, оскільки військові літаки загрузли в евакуації з Афганістану і потребують технічного обслуговування після постійних польотів.

"Військові літаки вимагають великого технічного обслуговування, тому ніколи використовувати їх, щоб летіти в (США) або Німеччину, коли авіакомпанії можуть це зробити", - цитує видання представника уряду.

Евакуація українців з Афганістану:

Вранці, 22 серпня, до Києва із захопленого талібами Кабула прибув військово-транспортний літак Іл-76МД з евакуйованими українцями та іноземцями.

До цього Україна вже евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн-України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

16 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Кабулі знаходиться ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. При цьому українська сторона готова, крім українців, евакуювати додатково іноземців.

Автор: Богдан Слуцький