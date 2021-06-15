Президент США зазначив, що на майбутньому саміті з Путіним має намір позначити можливі сфери американо-російського співробітництва, а також "червоні лінії" у відносинах з Кремлем.

Президент США Джо Байден заявив, що вважає російського президента Володимира Путіна "гідним суперником" і розповів, що хоче обговорити з ним на майбутній зустрічі.

"Я вже зустрічався з ним. Він розумний, жорсткий, і я б сказав, що він гідний суперник", - сказав Байден на брифінг.

Президент США зазначив, що на майбутньому саміті з Путіним має намір позначити можливі сфери американо-російського співробітництва, а також "червоні лінії" у відносинах з Кремлем.

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Також лідер Білого дому відповів на питання, чи продовжує він вважати російського президента вбивцею - він назвав його так в березні 2021 року.

Журналісти повідомили Байдену, що Путін під час інтерв'ю телеканалу NBC розсміявся після того, коли йому сказали, що американський президент назвав його вбивцею. Після цього у Байдена уточнили, чи продовжує він вважати так.

"Я теж сміюся", - відповів американський президент.

Далі Байден не відразу підібрав слова і кілька разів переривався, але потім продовжив думку.

"Я вважаю, що в минулому він, по суті, визнав, що у нього були певні речі, які він міг би зробити або зробив. Але послухайте, коли мені поставили це питання в ефірі, я відповів чесно", - сказав Байден.

Нагадаємо, у березні 2021 року президент США Джо Байден назвав російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Він також заявив, що той заплатить за втручання Росії в американські вибори. Після чого Путін заявив, що його не дивують заяви президента США Джо Байдена.

Зустріч Байдена і Путіна: що відомо

Зустріч Байдена і Путіна запланована на 16 червня в Женеві.

6 червня Байден розповів про свою позицію на майбутній зустрічі з Путіним. Американський президент зазначив, що друзі, партнери і союзники США дивляться на світ під тим же кутом зору, що і Сполучені Штати.

Він запевнив, що США рішуче захищатимуть демократичні цінності та власні національні інтереси.

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Байден також зазначив, що Сполучені Штати не хочуть конфлікту з РФ, а хочуть стабільних і передбачуваних відносин, хочуть працювати з Росією в питаннях стратегічної стабільності і контролю над озброєннями.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане очікує, що президент Байден під час зустрічі з Путіним поставить питання про агресивні дії Росії в світі, контроль за стратегічними озброєннями і тему кліматичних змін.

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Автор: Вікторія Гордієнко