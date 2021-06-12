Президент США Джо Байден в інтерв’ю телеканалу ABC News погодився зі словами ведучого, чи вважає він Путіна вбивцею.

Російський президент Володимир Путін відреагував на запитання американського журналіста про те, чи вважає він себе вбивцею, як про це раніше казали сенатор Джон Маккейн та чинний президент США Джо Байден.

Про це йшлося в інтерв’ю Путіна телеканалу NBC News, яке він дав напередодні зустрічі з Байденом.

«Послухайте, я звик до атак з різних сторін, з різних приводів різної якості та гостроти. Мене нічого не дивує. Ми з тими людьми, з якими працюємо, сперечаємося на міжнародній арені, ми не наречений з нареченою. Не клянемося один одному у вічному коханні й дружбі. Ми партнери, і в чомусь конкуруємо», – почав Путін.

Ведучий Кейр Сіммонс у відповідь зауважив, що не впевнений, що той дав відповідь на конкретне запитання. На що Путін додав: «Я таких звинувачень чую десятки. Особливо в період наших важких подій під час нашої боротьби з тероризмом на Північному Кавказі. Я завжди керувався інтересами Російської держави і російського народу».

Кейр Сіммонс:Перерахую вам кілька імен. Анна Політковська – застрелена. Олександр Литвиненко – отруєний Полонієм. Сергій Магніцький загинув у в’язниці. Борис Немцов застрелений неподалік Кремля. Михайло Лєсін помер у Вашингтоні від тупої травми голови. Чи все це збіг, пане Путін?

Володимир Путін (усміхаючись):Послухайте, мені не хочеться здатися грубим, але це схоже на якийсь розлад шлунку, тільки словесний. Ви перерахували багато людей, які насправді постраждали, загинули у різний час з різних причин від рук різних людей.

Президент США Джо Байден в інтерв’ю телеканалу ABC News від 17 березня погодився зі словами ведучого, чи вважає він Путіна вбивцею. Він сказав, що російський президент заплатить за свої злочини, зокрема йшлося про масштабні зусилля РФ очорнити репутацію Байдена напередодні президентських виборів.

Після слів Байдена про «Путіна-вбивцю» Росія відкликала на консультації свого посла з Вашингтона. У Москві також звинуватили США у тому, що відносини між країнами у жалюгідному стані.

Сам Путін згодом відповів Байдену дитячою приказкою: «Хто обзивається – сам так і називається».

16 червня у Женеві запланована зустріч обох президентів. Напередодні поїздки до Британії Байдена в Білому домі відповіли, що не вважають, що слова американського глави якимось чином вплинуть на перемовини з російським колегою.

«Він (Байден – ред.) ніколи не стримувався у висловленні своїх побоювань чи проблем, коли це не відповідало демократичним цінностям, і він, безумовно, буде відвертий на цій зустрічі», – зазначила речниця Адміністрації Джейн Псакі.

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Автор: Яна Ставська