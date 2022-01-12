Байден буквально звинуватив Трампа в заворушеннях.

Президент США Джо Байден прокоментував заворушення в Капітолії в січні 2021 року. Він назвав подію спробою державного перевороту.

Про це повідомляє Reuters.

"Жорстока банда, яку підтримував і надихав переможений колишній президент (Дональд Трамп, - ред.), 6 січня 2021 року прагнула за допомогою насильства роздобути те, що він втратив в ході голосування на виборах. Саме тому ми зібралися тут сьогодні. Для того, щоб виступити проти сил в Америці, які цінують владу вище принципів, сил, які вчинили спробу перевороту проти законно вираженої волі американського народу, посіявши сумніви, придумуючи звинувачення у фальсифікації і намагаючись вкрасти у народу вибори 2020 року", - заявив Байден.

При цьому він вказав, що рік тому намагалися "нав'язати волю банди, відкинути вільні і справедливі вибори і, вперше в американській історії, зупинити мирний перехід влади", але вони зазнали невдачі.

Читайте такожУ США зупиняли польоти літаків через запуск ракети Північною КореєюКрім того, американський лідер і віце-президент США Камала Харріс заявили про необхідність прийняти закон щодо захисту конституційного права голосувати і справжності виборів.

Штурм Капітолію

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

У зв'язку зі штурмом Капітолію було заарештовано понад 100 осіб.

Палата представників Конгресу США 13 січня оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Його звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію.

Міністерство юстиції США оцінило збиток, нанесений будівлі Капітолію в результаті штурму прихильниками колишнього президента США Дональда Трампа, в 1,5 мільйона доларів.

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