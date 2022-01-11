Зокрема, дезінформація РФ може стосуватися зобов'язань, на які США ніколи не погоджувалися.

У Білому домі застерігають від можливого поширення дезінформації з боку Російської Федерації про результати зустрічі у Женеві, де 10 січня відбувся діалог зі стратегічної стабільності.

Як свідчить стенограма на сайті Білого дому, про це речниця Джейн Псакі сказала на брифінгу у Вашингтоні.

"Ми готуємо себе до перспективи і ймовірності - я маю сказати, ніхто повинен дивуватися, якщо Росія поширюватиме дезінформацію про зобов'язання, які ми не брали. Або якщо вона піде ще далі і щось спровокує як привід для подальшої дестабілізаційної діяльності. І тому ми продовжимо наполегливо закликати усіх не вестися на будь-які спроби проштовхування дезінформації", - заявила Псакі.

Речниця додала, що для президента США Джо Байдена найбільш важливим є донесення позиції про те, що перемовини про Європу не можуть відбуватися без Європи, або перемовини про Україну не можуть відбуватися без України.

Читайте також"Буде значна ціна і наслідки": у США заявили про жорстку позицію підтримки УкраїниВодночас у посольстві РФ в США у соціальній мережі Facebook заперечили, що поширюватимуть дезінформацію.

"Ми рішуче відкидаємо такі інсинуації. Російські офіційні заяви повністю відповідають реальності", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня у Женеві представники США і РФ провели діалог зі стратегічної стабільності. Дипломати обох країн розмовляли понад сім годин. Російську делегацію очолював заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, а американську - заступник держсекретаря США Венді Шерман.

Після зустрічі Рябков заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну, але підкреслив вимогу РФ отримати правові гарантії нерозширення НАТО і закликав Альянс відмовитися від "освоєння території" нових членів.

Водночас заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Венді Шерман заявила про жорстку позицію підтримки України після переговорів з Російською Федерацією у Женеві. Зокрема, США не погодились з пропозиціями РФ про неприйняття України до НАТО.

"Ми були твердими у незгоді з безпековими пропозиціями, які є просто нездійсненними для Сполучених Штатів. Ми не дозволимо будь-кому силою зачинити політику НАТО "відкритих дверей", яка завжди була центральною для альянсу НАТО. Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці з суверенними державами, які бажають працювати з Сполученими Штатами. І ми не ухвалюватимемо рішення про Україну без України, про Європу без Європи, або про НАТО без НАТО. Як ми кажемо нашим союзникам і партнерам: нічого про вас без вас", - наголосила Шерман.

Вона заявила, що Росія розпалює війну на Донбасі і останні дії РФ зі стягненням військ до кордонів України спричиняють поновлення кризи не лише для України, але для усієї Європи.

Водночас за словами Шерман, вона ще не знає, чи Росія збирається зменшувати напруження на кордоні з Україною, де стягнуто величезну кількість російських військ.

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