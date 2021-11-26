Ролик присвячений 50-річчю з дня скасування у Норвегії закону, який забороняв одностатеві стосунки.

Норвезька поштова служба Posten випустила новорічну ЛГБТ-рекламу, у якій Санта Клаус закохується у чоловіка на ім’я Гаррі, якому приносить подарунки.

Відео вже з’явилось на YouTube компанії.

Автори таким чином вирішили показати альтернативну історію, зробивши Санту, за легендою – одруженого на місіс Клаус, геєм.

Ролик створений норвезьким агентством POL.

Гаррі випадково зустрічає Санту у своєму домі напередодні Різдва. Чоловіки дивляться в очі один одного, проте Санта ніяковіє і зникає у димарі.

З роками герої стають все ближчими. Врешті, втомившись від довгої розлуки, Гаррі пише лист Санті, у якому зізнається у коханні: "Все, чого я хочу на Різдво, - це ти". Цього року Санта доручає розвезення подарунків ельфам, а сам залишається з Гаррі.

Як пише Adweek, ролик присвячений 50-річчю з дня скасування у Норвегії закону, який забороняв одностатеві стосунки.

Компанія не вперше замовляє рекламу з суспільно-політичним змістом. У 2019 році Posten зробила поштаря з Ісуса Христа, а у 2020-му, щоб привернути увагу до змін клімату, зобразила Санту дуже схожого на злого Дональда Трампа.

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Автор: Віолетта Орлова