Відповідний законопроект у країні розглядали протягом чотирьох років.

Історичне голосування відбулося в Чилі. Парламент країни легалізував одностатеві шлюби.

Як йдеться у сюжеті ТСН, відповідний законопроект розглядали протягом чотирьох років.

До цього в країні були дозволені союзи між людьми однієї статі. Однак вони мали не всі подружні права. Зокрема, не могли всиновлювати дітей. Зараз і це питання було врегульовано. У Чилі тепер визнаватимуть також одностатеві шлюби, які уклали за кордоном.

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Держава Чилі стала шостою в Південній Америці, де одностатеві шлюби легальні. Всього в світі їх визнають більше двох десятків країн.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада уряд Швейцарії дозволив укладати одностатеві шлюби всередині країни. Закон набуде чинності 1 липня 2022 року. При цьому шлюби, укладені за кордоном, визнаватимуть вже з 1 січня. Уряд країни ухвалив це рішення на підставі результатів референдуму. Легалізацію одностатевих шлюбів підтримали майже дві третини виборців.

А в жовтні в Голландії членам сім'ї монархів дозволили вступати в одностатеві шлюби і не втрачати через це ні свій титул, ні права на трон.

Прем'єр-міністр Марк Рютте прояснив цей момент після того, як в недавно виданих книгах побачив заяву, що для голландських монархів таке неможливо. Прем'єр Рютте написав лист, адресований парламенту, в якому заявив, що "часи тепер інші".

Автор: Ірина Погоріла