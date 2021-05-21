Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривали з 10 травня.

Президент США Джо Байден пообіцяв надати гуманітарну допомогу й допомогу у відновленні Гази, а також поповнити ізраїльську систему протиракетної оборони «Залізний купол», вітаючи досягнуте перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це пише Reuters.

Читайте такожІзраїль має законне право на самооборону - МеркельВін зауважив, що США працюватимуть через ООН й інші міжнародні організації, «щоби забезпечити швидку гуманітарну допомогу й мобілізувати міжнародну підтримку жителям Гази».

Байден наполягає на тому, що Вашингтон буде співпрацювати з цього приводу з владою Палестини, а не ХАМАС, аби бойовики не могли поповнити свій арсенал.

Однак Палестина контролює лише деякі частини окупованого Західного берега, а ХАМАС – сектор Гази.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відправиться до регіону найближчим часом, щоб обговорити деталі співпраці.

«Моя адміністрація буде продовжувати нашу тиху, невпинну дипломатію у цьому напрямку. Я вважаю, що у нас є реальна можливість досягти прогресу, і я готовий до цього», – сказав Байден під час свого виступу.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем та сектором Гази тривали з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і «Ісламський джихад» заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСА Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігалися масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Гази. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, у бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.

Ісламістське угруповання ХАМАС повідомило, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем із 21 травня..

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Автор: Яна Ставська