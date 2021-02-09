Прес-секретар Білого дому пояснила, що Джо Байден провів цю розмову, оскільки "наближався термін закінчення дії ДСНО".

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі пояснила, чому президент США Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним раніше низки інших світових лідерів.

Читайте такожБайден "не стримувався" у телефонній розмові з Путіним-Білий дімЗа її словами, необхідність у бесіді виникла, оскільки закінчувався термін дії Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Псакі зазначила, що американський президент також висловив заклопотаність щодо дій уряду Росії.

Звертаючись до Джен Псакі в ході брифінгу одна з журналісток зазначила, що Байден провів телефонну розмову з президентом Росії, яка не є союзником США. "Безумовно не є", - погодилася Псакі, передає kommersant.

Прес-секретар пояснила, що Джо Байден провів цю розмову, оскільки «наближався термін закінчення дії ДСНО». Разом з тим, американський президент дав ясно зрозуміти про існуючі у нього «заклопотаності щодо повідомлень про дії уряду Росії», додала вона.

Телефонна розмова Байдена з Путіним

Телефонна розмова президентів Росії і США Володимира Путіна і Джо Байдена відбувся 26 січня. Як повідомляла Псакі тоді, глави двох держави серед іншого обговорили ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

3 лютого набула чинності російсько-американська угода про продовження договору про стратегічні та наступальні озброєння. Договір діятиме до 5 лютого 2026 року.

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Автор: УНІАН