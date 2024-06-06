Путін працював офіцером розвідки в шпигунській мережі Радянського Союзу з 1975 по 1991 рік.

Президент США Джо Байден заявив у четвер, що він "знає" Володимира Путіна "понад 40 років" - незважаючи на те, що президент Росії служив таємним офіцером розвідки КДБ протягом усіх 1980-х років.

"Я знаю його понад 40 років. Він турбував мене вже 40 років. Він не порядна людина", - сказав 81-річний Байден ведучому ABC News Девіду М'юїру під час інтерв'ю у Франції на Американському кладовищі в Нормандії на відзначення 80-річчя Дня Д, пише New York Post.

Путін працював офіцером розвідки в шпигунській мережі Радянського Союзу з 1975 до 1991 року, обіймаючи посади у своєму рідному місті Санкт-Петербурзі та колишній Східній Німеччині, перш ніж піти у відставку у званні підполковника, що робить малоймовірним, що Байден знав про це.

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Байден дійсно зустрічався з Путіним принаймні один раз, коли перший обіймав посаду віцепрезидента США, а другий був прем'єр-міністром Росії, і ця пара знову розмовляла на саміті в Женеві, Швейцарія, у червні 2021 року.

У своєму інтерв'ю Байден наголосив, що дозвіл, який він нещодавно надав Україні на використання американської зброї, дає змогу завдавати ударів тільки всередині окупованої Росією Харківської області.

Байден заявив у своєму виступі раніше в четвер, що "тирани" наражають трансатлантичний альянс НАТО на "більший ризик зараз, ніж будь-коли з часів Другої світової війни", але підтвердив, що США і Європа "не здадуться".

Слова Байдена про Путіна

Ізоляціонізм є поганою стратегією, коли демократичний світ перебуває під атакою "темних сил" диктатури. Про це заявив президент США Джо Байден, виголошуючи промову на пам'ятній церемонії до 80-ї річниці висадки західних союзників у Нормандії.

Президент США розпочав промову з переказу злочинів Гітлера та нацистів під час Другої світової війни та розповів історії деяких ветеранів тієї війни, які були присутні на церемонії.

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