Сьогодні Захід згадує героїв висадки в Нормандії і знаходить паралелі із подіями в Україні

Ізоляціонізм є поганою стратегією, коли демократичний світ перебуває під атакою "темних сил" диктатури. Про це заявив президент США Джо Байден, виголошуючи промову на пам'ятній церемонії до 80-ї річниці висадки західних союзників у Нормандії.

Президент США почав промову із переказу злочинів Гітлера і нацистів під час Другої світової війни і розповів історії деяких ветеранів тієї війни, які були присутні на церемонії.

"Кожен з них знав, що ймовірність смерті реальна, але все одно це зробив", — сказав він.

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Байден висловив сподівання, що Америка ніколи не забуде про важливість альянсів, і наголосив, що НАТО є "найбільшим військовим альянсом в історії світу".

"Ізоляціонізм не був відповіддю 80 років тому, і це не відповідь сьогодні. Ми знаємо темні сили, проти яких ці герої боролися 80 років тому, вони ніколи не зникають. Боротьба між диктатурою і свободою нескінченна. Тут, у Європі, ми бачимо один яскравий приклад. В Україну вторгся тиран, який прагне панувати", – сказав він.

У своїй промові Байден закликав не робити помилку і наголосив, що автократи в усьому світі уважно спостерігають за війною в Україні.

"Здатися хуліганам, схилитися перед диктаторами – це просто немислимо. Якби ми це зробили, це означало б, що ми забули б те, що сталося тут, на цих священних пляжах. Історія говорить нам, що свобода не буває безкоштовною: якщо ви хочете знати ціну свободи, приїжджайте сюди в Нормандію і подивіться", – заявив Байден.

Висадка союзників у Нормандії

6 червня 1944 року західні союзники по Антигітлерівській коаліції здійснили найбільшу в історію морську десантну операцію, висадившись на північному узбережжі окупованої нацистами Франції. В операції під кодовою назвою "Оверлорд" було задіяно понад 156 000 солдатів.

Висадка відбулася на п'яти основних пляжах, які отримали кодові назви: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сворд. Найжорстокіші бої розгорнулися на пляжі Омаха, де американські війська зіткнулися з сильною німецькою обороною, що призвело до значних втрат. Незважаючи на труднощі, союзники змогли закріпитися на узбережжі і розпочати наступ вглиб території.

Операція в Нормандії стала переломним моментом у війні на Західному фронті. Після успішної висадки, союзні війська продовжили наступ, швидко звільнивши Францію і перенесли бойові дії на територію Німеччини.

У США та інших країнах Заходу висадка в Нормандії вважається однією з найгероїчніших сторінок Другої світової війни, є головним прикладом мужності і самопожертви людей, які ведуть боротьбу за свободу та мир.

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